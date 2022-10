Seremos oito mil milhões na Terra em novembro. ONU contra "alarmismo populacional"

O crescimento populacional tem sido tema de debate global para muitos analistas, especialmente porque terá impacto num mundo que já enfrenta diversas desigualdades, crise climática e deslocação e migração alimentadas por conflitos, dizem.





Mas Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo de População da ONU (UNFPA), já avançou com um discurso"Sei que este momento pode não ser celebrado por todos. Alguns expressam preocupações de que o nosso mundo está superpovoado, com muitas pessoas e recursos insuficientes para sustentar todas as vidas.





Em declarações citadas pelo jornal britânico The Guardian, Kanem exorta os países a concentrarem-se em ajudar as mulheres, crianças e pessoas marginalizadas que são mais vulneráveis às mudanças demográficas.

Natalidade e medo



Natalia Kanem relembra que, caso os governos se foquem apenas nos números, correm o risco de impor controlos populacionais, caminho que a História mostrou ser "ineficaz e até perigoso".





“De campanhas de esterilização forçada a restrições ao planeamento familiar e contraceção, ainda estamos a contar com o impacto duradouro das políticas destinadas a reverter ou, em alguns casos, acelerar o crescimento populacional”, observou a diretora do UNFPA.





A ONU estima que cerca de 60 por cento das pessoas vivem em países com níveis de natalidade abaixo do nível de reposição das gerações anteriores, onde ocorre uma média de 2,1 nascimentos para cada mulher.





Esta percentagem contrasta com a fecundidade de oito países, como a Nigéria, Etiópia e Filipinas, que deverão responder por metade de todo o crescimento populacional até 2050. Um desses países,

Mais nascimentos de migrantes em países de receção

A diretora da UNFPA relembra uma outra realidade atual: as novas comunidades de imigrantes têm uma taxa de natalidade superior à do país a que chegam.





Uma vez mais, afirma que esses nascimentos "não são motivos de medo. De fato, em termos da crise do envelhecimento, teremos que buscar soluções que incluam a migração de pessoas dispostas a ajudar no cuidado de idosos, etc".





Kanem defende que