Sergio Moro desvaloriza discurso de Lula da Silva após libertação

O Ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, desvaloriza o discurso inflamado de Lula da Silva após a sua libertação. Nas ruas do Rio de Janeiro, muitos criticam também a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil de permitir a liberdade do ex-presidente.