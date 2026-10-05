Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, eleito governador no Paraná

Com mais de 99,17% das urnas apuradas e 3.106.644 votos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Moro teve 50,18% dos votos válidos, o suficiente para aceder, pela primeira vez, a um cargo executivo.

Quando era juiz federal em Curitiba, no Paraná, Sergio Moro foi o responsável por condenar o atual Presidente, Lula da Silva, em primeira instância, no ano de 2017, no âmbito da Operação Lava Jato.

Sergio Moro deixou a magistratura para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, entre 2019 e abril de 2020, durante o Governo de Jair Bolsonaro, mas deixou o cargo após desavenças com o ex-presidente da República.

Partidos de esquerda no Brasil, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, de Lula, acusaram Moro de ter agido politicamente, uma vez que foi o responsável por condenar o líder de esquerda e, tempos depois, aliar-se ao principal adversário do petista -- Jair Bolsonaro.

As desavenças entre Moro e Bolsonaro duraram pouco, tendo-se o ex-juiz aliado ao bolsonarismo nas eleições de 2022 para tentar derrotar o Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais daquele ano, sem sucesso.

O ex---juiz chegou a lançar uma pré-candidatura ao Palácio do Planalto em novembro de 2021 pelo Podemos, mas desistiu, em março de 2022 após se filiar na União Brasil e concorrer ao Senado Federal, quando foi eleito.