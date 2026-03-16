Série de explosões no centro de Kiev

O autarca de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu que caíram "fragmentos de drones no centro da cidade", mas sem vítimas a registar.

"O ataque inimigo a Kiev continua. Permaneçam em seus abrigos", apelou aquele responsável político.

A força aérea da Ucrânia informou na plataforma digital Telegram que detetou vários grupos de drones de combate e pelo menos um míssil.

Outras fontes militares ucranianas, declararam que as defesas antiaéreas abateram dois mísseis de cruzeiro dirigidos à capital.

O alerta de ataque aéreo em Kiev começou por volta das 08:30 horas (06:30 de Lisboa), e ainda estava em vigor uma hora depois.

A capital da Ucrânia tem cerca de três milhões de habitantes e tem sido alvo frequente de ataques, mas noturnos, por parte das forças armadas da Federação Russa, desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022.