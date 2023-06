Serra Leoa vota sob o fantasma da violência e em plena crise económica

- Eleições Gerais -



São as quintas eleições desde o fim de uma guerra que durou 11 anos, entre 1991 e 2002.



A União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, emitiram um comunicado no qual expressaram "preocupação" com a "violência e intimidação" no país numa altura eleitoral.



A missão de observação eleitoral da União Europeia disse estar preocupada com o "ambiente político altamente polarizado" e pediu uma contagem de votos transparente para criar confiança no processo eleitoral.



O Carter Center, um grupo de monitoramento eleitoral com sede nos Estados Unidos, sinalizou relatórios "indicando falta de transparência durante partes do processo de apuração".