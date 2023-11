Sérvia e Croácia expulsam um diplomata de cada país

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sérvio indicou hoje que o primeiro secretário da Embaixada da Croácia em Belgrado foi considerado `persona non grata` pela sua alegada "atuação grosseira e fora do âmbito das normas diplomáticas" no decurso do seu serviço.

Numa decisão recíproca, a Croácia expulsou hoje um diplomata sérvio.

"Decidimos que o conselheiro da Embaixada da Sérvia na Croácia, Petar Novakovic, deverá ser declarado `persona non grata` na Croácia", indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros croata, Gordan Grlic Radman.

Os ´media` perto do poder político em Belgrado referiram que o diplomata croata, identificado como Hrvoje Snajder, é acusado de "atividades de espionagem" e "recrutamento" de pessoas para os serviços secretos croatas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos europeus croata rejeitou os fundamentos para a expulsão do diplomata e considerou a decisão sérvia "um passo em direção à deterioração das relações mútuas", e "quando a estabilidade no sudeste da Europa é de excecional importância para o conjunto da Europa".

As tensões entre os dois vizinhos balcânicos têm oscilado entre um afastamento e a reaproximação, no rescaldo das guerras na ex-Jugoslávia, que no caso da Croácia culminou com a expulsão de dezenas de milhares de sérvios fixados desde há séculos no território croata, em particular na região da Krajina.