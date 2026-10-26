Sérvia faz história. Movimento de estudantes derrota ex-presidente nas urnas

Na noite eleitoral de domingo, o líder populista de direita (dominou a política sérvia durante 14 anos) reconheceu a derrota perante os dados preliminares que atribuíam aos estudantes 2,2 milhões de votos, contra 1,72 milhões para o seu partido. "É claro que perdemos estas eleições", assumiu Aleksandar Vu?i?.

Esta frase alimentou as celebrações que foram surgindo à medida que as multidões ocuparam o centro de Belgrado, Novi Sad e outras cidades sérvias.

Djordje Kostic - Reuters





Vu?i? cumpriu dois mandatos como presidente e não podia candidatar-se a um terceiro. No entanto, liderou o Partido Progressista Sérvio (SNS) com o objetivo de regressar ao cargo de primeiro-ministro que deixou em 2017.





corrupção e à negligência. Jornal da Tarde | 26 de outubro de 2026 O movimento de protesto liderado por estudantes começou há dois anos quando a cobertura de uma estação de comboios caiu, na cidade de Novi Sad. A tragédia matou 16 pessoas e foi atribuída à| 26 de outubro de 2026





Os protestos não saíram das ruas e foram convocadas eleições legislativas antecipadas. O movimento de estudantes constituiu uma lista com candidatos provenientes de diversos segmentos da sociedade sérvia. De acordo com uma projeção citada pelo The Guardian, a lista Estudantil – Os Estudantes Vencem vence com quase 53 por cento dos votos. Tendo esta eleição sido a que registou a maior taxa de participação dos últimos anos: 69,34 por cento.