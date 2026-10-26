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Sérvia faz história. Movimento de estudantes derrota ex-presidente nas urnas
Os resultados das eleições legislativas antecipadas deram a vitória com maioria absoluta à "Lista Estudantil - Os Estudantes Vencem". Este movimento de protesto derrotou o ex-presidente do país que se candidatava a primeiro-ministro. Aleksandar Vučić, líder populista de direita, admitiu a derrota e as celebrações tomaram conta do país.
Na noite eleitoral de domingo, o líder populista de direita (dominou a política sérvia durante 14 anos) reconheceu a derrota perante os dados preliminares que atribuíam aos estudantes 2,2 milhões de votos, contra 1,72 milhões para o seu partido. "É claro que perdemos estas eleições", assumiu Aleksandar Vu?i?.
Esta frase alimentou as celebrações que foram surgindo à medida que as multidões ocuparam o centro de Belgrado, Novi Sad e outras cidades sérvias.
Djordje Kostic - Reuters
Vu?i? cumpriu dois mandatos como presidente e não podia candidatar-se a um terceiro. No entanto, liderou o Partido Progressista Sérvio (SNS) com o objetivo de regressar ao cargo de primeiro-ministro que deixou em 2017.
O movimento de protesto liderado por estudantes começou há dois anos quando a cobertura de uma estação de comboios caiu, na cidade de Novi Sad. A tragédia matou 16 pessoas e foi atribuída à corrupção e à negligência.Jornal da Tarde | 26 de outubro de 2026
Os protestos não saíram das ruas e foram convocadas eleições legislativas antecipadas. O movimento de estudantes constituiu uma lista com candidatos provenientes de diversos segmentos da sociedade sérvia.De acordo com uma projeção citada pelo The Guardian, a lista Estudantil – Os Estudantes Vencem vence com quase 53 por cento dos votos. Tendo esta eleição sido a que registou a maior taxa de participação dos últimos anos: 69,34 por cento.
Foram relatados vários incidentes violentos, incluindo ataques a jornalistas, a observadores eleitorais e a cidadãos em todo o país durante a votação.
O principal candidato da "Lista Estudantil”, em declarações à BBC, anunciou que a Sérvia "será um Estado livre".
Uros Arsic – Reuters
Para Ilija Srdanovi?, o movimento anticorrupção atraiu eleitores em toda a Sérvia que estão contra o atual governo. O objetivo é “libertar o país da tirania".
Houve celebrações nas ruas da cidade, com pessoas a dançar e a gritar "vitória", carros a buzinar e fogo-de-artifício.
As celebrações gritaram: "A Sérvia está livre".