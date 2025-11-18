Serviço da Cloudflare em baixo bloqueia acessos a sites nacionais e internacionais

Entre os vários sites inacessiveis, estão o X (antigo Twitter), Spotify, Open AI - empresa que controla o ChatGPT - , o Letterboxd, o site do IKEA ou mesmo a agência Lusa.

Nas redes sociais, a Cloudflare já está a ser inundada por comentários de queixas de utilizadores de todo o mundo, como França, Ucrânia, Grécia, Filipinas, Singapura, Nova Zelândia, entre outros.





A interrupção continua, mas às 12h21 (hora de Lisboa) a empresa ao jornal The Guardian deu conta de que os serviços estão a recuperar aos poucos : "Estamos a observar uma recuperação dos serviços, mas os clientes podem continuar a notar taxas de erro mais elevadas do que o normal, à medida que continuamos os esforços de correção." Mas apesar dessa informação permanecia a frase: "Atualização: continuamos a investigar esta questão". Um porta-voz da Cloudflare afirmou ao jornal inglês que a empresa estava a observar "um pico de tráfego invulgar num dos serviços, que surgiu a partir das 11h20. Isso fez com que parte do tráfego que passava pela rede da Cloudflare apresentasse erros. Embora a maior parte do tráfego da maioria dos serviços continuasse a fluir normalmente, houve um aumento dos erros em vários serviços da Cloudflare".



Este mesmo porta-voz refere que a Cloudflare ainda não sabe a causa do pico de tráfego incomum. "Estamos todos empenhados em garantir que todo o tráfego seja atendido sem erros. Depois disso, voltaremos nossa atenção para investigar a causa do pico incomum de tráfego."



Os engenheiros da Cloudflare tinham programado realizar manutenção esta terça-feira nos centros de dados no Taiti, Los Angeles, Atlanta e Santiago do Chile, mas não está claro se suas atividades estavam relacionadas à interrupção.





Apesar de haver várias páginas eletrónicas indesponiveis, os sites da Meta, como o Facebook, o Instagram, ou o Whatsapp, não estão a ser afetados por esta falha, apesar de colaborarem com a Cloudflare.

O Downdetector - que ironicamente também está a ser afetado - registou um pico de queixas relativas ao Cloudflare e emque utilizam este serviço.A Cloudflare é uma das redes mais importantes e globais da Internet, protegendo sites de ciberataques e de tráfego de utilizadores muito elevado.A Cloudflare alimenta solicitações na internet para milhões de sites e atende a 81 milhões de solicitações HTTP por segundo, em média, de acordo com informações oficiais.