Serviço Nacional de Saúde põe Boris Johnson debaixo de fogo

A dois dias das eleições britânicas, o Serviço Nacional de Saúde tornou-se tema central da campanha, acima até do Brexit. Duas fotografias publicadas nos jornais, com crianças deitadas no chão e em sofás, à espera de tratamento, levam a que o governo conservador de Boris Johnson esteja a ser alvo de muitas críticas.