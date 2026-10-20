Serviços da Google Cloud e da Revolut afetados por falha técnica na Europa

A Google relatou um aumento de erros, bem como falhas intermitentes de rede em algumas regiões da Europa – falhas que podem impedir que certos aplicativos comuniquem normalmente com servidores ou causar interrupções no processamento de dados.



As empresas que utilizam a infraestrutura da Google têm estado, ao longo da manhã desta terça-feira, com problemas de conectividade e acesso a aplicativos. A interrupção está a afetar serviços essenciais para a operação de plataformas empresariais e pode impactar indiretamente utilizadores de serviços bancários online e de outras aplicações.



Isto porque, ao contrário de uma falha que afeta um único site, um incidente numa infraestrutura de nuvem pode ter consequências muito mais amplas.Uma interrupção num centro de dados pode, portanto, afetar simultaneamente vários serviços independentes.



A Revolut, que também confirmou ter identificado várias interrupções e dificuldades de funcionamento, já confirmou que os dados e o dinheiro dos clientes está seguro e que os problemas de acesso estão a ser resolvidos.



O banco digital mantém uma parceria tecnológica com o Google Cloud, cuja infraestrutura utiliza para algumas das suas atividades.



"Estamos a passar por uma interrupção que afeta diversos serviços. Podemos confirmar que o dinheiro e os dados de todos os nossos clientes estão seguros", afirmou o Revolut na rede social X.



O Google informou que está a investigar o problema, que afetou o data center da Europa-Oeste 2, localizado em Londres.



Entretanto, também o ING Alemanha relatou problemas no acesso ao online e à aplicação bancária da instituição, decorrentes de uma falha técnica.

