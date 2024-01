Serviços secretos de Seul consideram filha de Kim Jong-un "sucessora mais provável"

"Com base na análise das suas atividades públicas e no nível de respeito que lhe foi demonstrado no Norte desde a primeira aparição pública, [a filha] Kim Ju-ae parece ser a sucessora mais provável", afirmou Cho, durante uma audição parlamentar perante a comissão encarregue de ratificar a sua nomeação no NIS.

Ainda assim, Cho disse que o NIS deixa em aberto todas as possibilidades sobre a sucessão do regime de Kim, uma vez que o atual líder ainda é jovem - acredita-se que tenha 41 anos - e não parece ter problemas de saúde graves, havendo muitas outras variáveis, incluindo a existência de mais filhos de Kim Jong-un.

É a primeira vez que um representante dos serviços secretos sul-coreanos faz uma declaração deste tipo sobre a filha do líder, que terá cerca de 11 anos e que fez a primeira aparição pública em novembro de 2022.

Este ano, diferentes autoridades sul-coreanas sublinharam o facto de a filha ter aparecido principalmente em eventos militares, desde desfiles a lançamentos de mísseis, embora também tenha sido repetidamente sublinhada a teoria de que Kim Jong-un poderá ter optado por se mostrar ao lado da filha para reforçar a imagem de pai preocupado com o futuro do país.

Do mesmo modo, foi também levantada a hipótese de, dada a forte tradição patriarcal do país, o possível futuro herdeiro poder ser um irmão homem, embora não se saiba ao certo o número de filhos de Kim e o sexo das crianças.

O próprio Cho disse hoje que acredita que Kim tenha outro descendente, que poderá ser de sexo masculino, numa afirmação que contraria a análise anterior do NIS, segundo a qual o líder norte-coreano tem três filhos, o mais velho dos quais um rapaz.

A opacidade que envolve o país e o regime torna impossível conhecer muitos detalhes do que se passa na Coreia do Norte.

Kim Jong-un tornou-se o terceiro membro da família a ascender ao poder, depois de suceder ao pai, Kim Jong-il, que morreu em 2011 e que, por sua vez, sucedeu a Kim Il-sung, fundador do país, que morreu em 1994, após 36 anos no poder.