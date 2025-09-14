Serviços secretos militares reivindicam ataque a fábrica russa de produtos químicos

Fontes oficiais disseram ao jornal Ukrainska Pravda que a empresa MetaFrakx Chemicals é considerada estratégica para o complexo militar-industrial russo e que ocupa o segundo lugar na produção de químicos de síntese orgânica no país.

O ataque terá danificado as instalações destinadas à produção de ureia.

De acordo com as mesmas fontes, os produtos fabricados pela empresa são utilizados como matérias-primas na produção de explosivos, incluindo hexametilenotetramina, metanol, tetranitrato de pentaeritritol e ureia.

A operação, conduzida a mais de 1.600 quilómetros da fronteira ucraniana, foi executada pelas unidades de drones dos serviços secretos militares da Ucrânia.