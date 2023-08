Serviços secretos russos alegam ter abatido "sabotadores" ucranianos

O FSB e o Ministério russo da Defesa "impediram a tentativa de um grupo de informação e sabotagem ucraniano de entrar em território russo", indicaram os serviços secretos de Moscovo, em comunicado citado pelas agências noticiosas russas."Quatro sabotadores foram mortos", acrescenta o FSB, sem detalhar a data da operação.

Terão sido descobertos, ainda segundo o FSB, "armas estrangeiras, explosivos, equipamentos de comunicação e navegação", além de drones com símbolos do Estado russo e etiquetas com a indicação "propriedade do FSB russo".

Tais materiais, sustenta o Serviço Federal de Segurança, "demonstram os preparativos para provocações e atos de sabotagem em território russo".

"Grupo de sabotadores"

O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, adiantara na terça-feira que as forças russas haviam travado uma incursão, por parte de um "grupo de sabotadores" ucranianos, naquela região fronteiriça. A France Presse escreve que não é possível confirmar se este é o mesmo incidente referido pelo FSB.

"Ninguém ficou ferido", de acordo com o governador russo, mas há notícia de danos em instalações industriais após bombardeamentos ucranianos.

Combates e bombardeamentos afetaram também diferentes aldeias próximas da fronteira com a Ucrânia. Morreram vários civis, segundo as autoridades russas.

c/ agências