Serviços secretos vs Joe Biden. Afinal, quem falhou no Afeganistão?

Em Washington já se afiam facas e se procuram culpados pelo fiasco, incluindo declarações de responsáveis da Casa Branca a apontar o falhanço das previsões de agências como a CIA, sobretudo quanto à capacidade de resistência e de luta do exército afegão.





Até julho, e aparentemente apoiado em relatórios, Joe Biden garantia que a queda do Governo de Cabul não se iria dar. "Não é inevitável que o país caia nas mãos dos taliban" afirmava, no dia 8 do mês passado.







, respondia ainda Biden aos repórteres reunidos na Casa Branca, numa altura em que os combatentes islamitas já dominavam grande parte do Afeganistão rural e dias antes de começarem a conquistar cidades em catadupa.

Segunda-feira passada, um dia após a queda de Cabul, o Presidente garantia que a sua Administração “planeou todas as contingências” no Afeganistão enquanto reconhecia que a situação “progrediu de forma mais rápida do que o antecipado”.







Joe Biden não foi o único perplexo. O rápido avanço surpreendeu até os taliban, conforme reconheceu o porta-voz do seu gabinete político, em entrevista domingo à noite à televisão do Qatar, a Al Jazeera.

Vitória garantida

que eram consensuais quanto a uma vitória taliban mesmo antes do Presidente Donald Trump acordar a retirada condicional das tropas americanas., afirmou esta semana o

Num artigo de análise, o jornal refere depoimentos de dois altos responsáveis da Administração Trump que reviram algumas das avaliações da CIA sobre o Afeganistão.







Ambos afirmaram que os avisos quanto ao poder dos taliban e das forças de segurança afegãs foram generalizados. Mas a Agência nunca quis fornecer uma janela temporal exata e as avaliações podiam ser muitas vezes interpretadas de várias formas, incluindo tanto que o Afeganistão poderia cair rapidamente como ao longo do tempo, afirmaram.

O consenso generalizado apontava para a resistência do Governo afegão por dois anos, um intervalo mais que suficiente para uma retirada tranquila.Em abril passado o Afeganistão mal era mencionado no documento de Avaliação Anual das Ameaças, elaborado pelo gabinete do Diretor dos Serviços Nacionais de Informação dos EUA. A nota breve indicava somente o alto grau de confiança dos taliban numa vitória militar, lembra o NYT.

“Os taliban deverão obter avanços no campo de batalha e o Governo afegão terá dificuldades em manter os taliban afastados se a coligação lhe retirar o apoio”, indicava a Avaliação Anual.

Foi com base num quadro de 18 meses de conquista taliban que o Departamento de Estado anunciou no fim desse mês, a 27 de abril, a saída de pessoal não essencial da embaixada de Cabul.

Incerteza até ao fim

Um alto responsável da Administração Biden afirmou ao NYT, sob anonimato, que mesmo em julho, quando a situação no terreno era cada vez mais imprevisível,. E nenhuma previsão fornecida tinha o selo “confiança elevada” dado pelas agências aos relatórios com níveis altos de certeza, referiu.No início de julho as agências ainda aconselhavam as cedências necessárias do Governo afegão para evitar o colapso e, acrescentou o mesmo alto responsável.As porta-vozes da CIA e do Diretor dos Serviços Nacionais de Informação declinaram comentar os relatórios entregues à Casa Branca. Mas alguns responsáveis das agências referiram ao NYT que as análises foram sóbrias e que as previsões se foram alterando nos últimos meses e semanas.Em julho, um relatório da CIA apontou a perda do controlo das estradas para Cabul por parte das forças de segurança afegãs e alertou que a viabilidade do Governo central corria perigo sério. Outros serviços de informação do Departamento de Estado notaram o fracasso do combate das forças afegãs face aos taliban e sugeriram que as conduções de segurança poderiam levar à queda do Governo.

Os culpados foram os afegãos

A análise do NYT refere que, dentro da comunidade da recolha, tratamento e análise de dados, persistiram durante meses grandes desacordos quanto à capacidade de resposta do exército afegão.





Enquanto a CIA denunciava com pessimismo há vários anos o treino das forças de segurança afegãs, a Agência de Informações de Defesa e outros grupos de análise do Pentágono eram muito mais otimistas nas suas avaliações sobre o grau de preparação, de acordo com antigos e atuais responsáveis, afirma o jornal.

O problema-chave em todas as análises parece ter sido a vontade de lutar das forças afegãs leais ao Governo.







“A maioria das avaliações, dentro e fora do Governo norte-americano, tiveram por base o eventual comportamento das forças afegãs em combate. Na realidade, elas nunca combateram sequer”, explicou ao NYT Seth G.Jones, um especialista em Afeganistão do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington.

A origem da falha poderá ter sido a não inclusão nos diversos cenários dajá verificada noutras ocasiões, incluindo na conquista norte-americana do país, há quase 20 anos.Outra causa poderá encontrar-se na relutância das chefias militares norte-americanas em reportar fracassos nas missões de treino, deserções ou perdas no campo de batalha.A razão final para todas as previsões terem falhado poderá contudo ser ainda mais simples. Uma população “tão cansada e farta de guerra que vai apoiar o lado vencedor para garantir a sobrevivência”, referiu ao NYT Lisa Maddox, uma ex-analista da CIA.