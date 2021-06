Sete cidades australianas em confinamento para evitar propagação da variante Delta

Quase metade da população australiana – mais de 12 milhões de pessoas – está a ser aconselhada a permanecer em casa nas cidades de Sidney, Brisbane, Perth, Darwin, Townsville e Gold Coast.A cidade de Alice Springs, no interior do país, também entrou em confinamento, após o surgimento de novos casos no sul da Austrália.Em todo o país, os responsáveis estaduais afirmaram que estavam a enfrentar uma situação de “panela de pressão” à medida que os novos casos da variante Delta, inicialmente detetada na Índia, são detetados. E apelaram a uma campanha de vacinação mais robusta. Apenas cinco por cento da população australiana está vacinada.Mas as mensagens sobre a principal vacina que está a ser administrada, a da AstraZeneca, são confusas. Os primeiros-ministros estaduais de Queensland e da Austrália Ocidental contestarem a orientação do primeiro-ministro Scott Morrison para que as pessoas com menos de 40 anos possam ser vacinadas.

A variante surgiu em cinco dos oito Estados e territórios australianos, duas semanas após o primeiro surto ser detetado em Sidney.

No ano passado, a Austrália registou taxas de transmissão do SARS-CoV-2 quase nulas, registando apenas um óbito relacionado à Covid-19.Para travar a propagação do novo coronavírus, o país fechou as fronteiras, impôs quarentena em hotéis e testagem massiva.

Caos na vacinação

O lançamento do programa de vacinação no país pelo primeiro-ministro Scott Morrison foi fortemente criticado.Nas segunda-feira, o primeiro-ministro alargou o acesso às vacinas a pessoas com menos de 40 anos, mas esta medida não foi apoiada pelos governos estaduais ou pela Associação Médica Australiana.O Governo de Queensland acusou o Governo federal de propagar mensagens confusas e afirmou que não iria administrar a vacina da AstraZeneca aos jovens. Alertou ainda que os suprimentos da Pfizer vão esgotar-se em oito dias.

Encerramento de fronteiras

A primeira-ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, apelou a um encerramento das chegadas internacionais, depois de confirmar que os novos casos da variante Delta no Estado foram provocados por um passageiro de negócios que viajava entre a Indonésia e Brisbane que infetou uma rececionista de um hospital.“A pessoa que trouxe o vírus para Queensland era um viajante regular, não um australiano vulnerável que estava a regressar a casa… e honestamente acho que necessitamos de uma séria discussão sobre a forma de garantir que as pessoas sejam vacinadas antes de entrar no país”, afirmou Annastacia Palaszczuk à BBC. “Temos de minimizar o risco. Estamos numa panela de pressão”, acrescentou.Nas últimas 24 horas, Nova Gales do Sul registou 22 novos casos de infeção, o que elevou o total para 170 casos.

Sidney e as regiões vizinhas vão permanecer em confinamento até 9 de julho.