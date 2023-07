Sete meses de crise em Israel devido a projeto de reforma judicial

Eis uma cronologia dos principais acontecimentos desde que o Governo de Netanyahu, do partido conservador Likud e com apoio da direita radical, decidiu limitar os poderes do Tribunal Supremo.

A 04 de janeiro, o Governo anunciou um projeto de reforma do sistema judicial destinado a aumentar o poder dos representantes eleitos sobre o poder judicial.

O projeto incluía uma cláusula de "anulação" que permitirá ao Parlamento anular uma decisão do Supremo Tribunal por maioria simples.

O projeto de lei surge no momento em que Netanyahu, chefe de um dos governos mais à direita da história do país, está a ser julgado por corrupção em vários casos.

O líder da oposição, Yair Lapid, denunciou a reforma, considerando que "põe em perigo" o sistema jurídico de Israel.

A partir de 07 de janeiro, realizaram-se manifestações semanais em Telavive, que reuniram cerca de 100.000 pessoas (segundo as estimativas dos meios de comunicação social) no dia 22 do mesmo mês.

As manifestações estenderam-se progressivamente a várias outras grandes cidades.

A 21 de fevereiro, o Parlamento aprovou uma primeira leitura de duas disposições fundamentais da reforma, uma das quais altera o processo de nomeação de juízes.

A ONU instou Israel a "suspender as alterações legislativas propostas".

A 09 de março, o Presidente israelita, Isaac Herzog, apelou à suspensão do processo legislativo.

Dois dias depois, segundo os meios de comunicação social, mais de 100.000 pessoas participaram em manifestações em Telavive, com números recorde em Haifa e Beersheva (no sul) de 50.000 e 10.000, respetivamente.

A 14 de março, o Parlamento aprovou a primeira leitura da cláusula de "anulação", a disposição mais controversa do projeto, que permitiria ao Parlamento anular uma decisão do Supremo Tribunal por maioria simples.

O Presidente Isaac Herzog apresentou um projeto de compromisso a 15 de março, mas o Governo rejeitou-o.

Um dia depois, o chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que estava a acompanhar os debates "com grande preocupação".

No dia 17 do mesmo mês, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que chegar a "um consenso é a melhor forma de avançar".

Dois dias mais tarde, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou ao homólogo israelita para "chegar a um compromisso".

A 25 de março, o ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, pediu uma pausa de um mês no processo legislativo. Foi demitido no dia seguinte.

Os Estados Unidos, "profundamente preocupados", apelaram de novo a um "compromisso".

A 27 de março, após o início de uma greve geral e o aparecimento de tensões no seio da sua maioria, Netanyahu anuncia uma "pausa" no processo de aprovação da reforma, que é adiada para a sessão parlamentar de verão.

No entanto, as manifestações prosseguiram.

A 14 de junho, os dois principais líderes da oposição, Yair Lapid e Benny Gantz, suspenderam a sua participação nas negociações de compromisso.

A 29 de junho, Benjamin Netanyahu declarou que tinha abandonado a cláusula de "anulação", a disposição mais criticada.

As manifestações, que continuaram a realizar-se semanalmente, recomeçaram, no entanto, a 08 de julho.

Na noite de 10 para 11 de julho, o Parlamento aprovou em primeira leitura uma disposição que visa suprimir a possibilidade de o poder judicial se pronunciar sobre a "razoabilidade" das decisões governamentais.

Os protestos intensificam-se na véspera da reapreciação do projeto de lei pelo Parlamento, a 23 de julho.

Pelo menos 1.100 reservistas da Força Aérea ameaçam suspender o seu serviço voluntário se o Knesset (Parlamento) aprovar o projeto de lei.

Na véspera da votação final da cláusula de "razoabilidade", realizada hoje, Benjamin Netanyahu foi submetido a uma cirurgia para colocação de um pacemaker.