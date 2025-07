Sete mil passos por dia podem bastar. Estudo desafia o "mito" dos dez mil

"Temos a perceção de que devemos dar dez mil passos por dia, mas isso não é baseado em evidências", afirma a autora principal do estudo, a investigadora Melody Ding.

A análise, que cruzou dados de mais de 160 mil adultos de diferentes partes do mundo, mostra que caminhar sete mil passos por dia, o equivalente a pouco mais de cinco quilómetros, pode diminuir o risco de desenvolver cancro, demência ou problemas cardiovasculares, e ainda aumentar a capacidade cerebral.

Diminui em 25 por cento o risco de doenças cardíacas, em seis por cento o de cancro, em 38 por cento o de demência e em 22 por cento o de depressão, em comparação com quem dá apenas dois mil passos por dia.



Segundo a investigadora, a cifra de dez mil passos foi popularizada por uma campanha japonesa de marketing nos anos 60, na qual foi lançado um pedómetro com o nome manpo-kei, que significa precisamente "medidor de dez mil passos".

Nem todos precisam de dez mil passos



A revisão dos dados indica que mesmo contagens modestas de passos, como quatro mil por dia, estão associadas a benefícios de saúde, quando comparadas com níveis muito baixos de atividade.





Para a maioria das condições analisadas, os benefícios estabilizam por volta dos sete mil passos, embora caminhar mais seja sempre positivo para a saúde cardiovascular.

Caminhar como recomendação oficial



Atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana.





No entanto, os autores do estudo sugerem que a contagem de passos pode ser uma forma mais intuitiva de encorajar as pessoas a movimentarem-se ao longo do dia.