Sete mineiros mortos em derrocada numa mina de cobre no centro do Cazaquistão

"O corpo do sétimo mineiro da mina Kazakhmys foi encontrado", disseram os serviços de emergência esta manhã.

Os mineiros encontravam-se a mais de 640 metros de profundidade.

A mina pertence ao grupo Kazakhmys, cotado na bolsa de Londres, e abriu em 2006.

Na segunda-feira à noite, o Ministério das Situações de Emergência comunicou "uma derrocada de massa rochosa na mina de Jomart, pertencente à empresa Kazakhmys, na região de Oulytau", no centro do país da Ásia Central, rico em recursos naturais.

De acordo com os dados preliminares fornecidos pelo grupo Kazakhmys, maior produtor de cobre do país, o colapso foi causado por uma "explosão de grisu", uma mistura gasosa de metano e ar.

O presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, enviou as condolências às famílias das vítimas.

A Kazakhmys é a 20.ª maior empresa mineira de cobre do mundo, trabalhando também com prata no Cazaquistão, uma antiga república soviética que faz fronteira com a Rússia e a China.

Em novembro de 2023, 46 mineiros morreram no pior acidente mineiro da história do país, numa mina de carvão do grupo ArcelorMittal, que entretanto abandonou o Cazaquistão sob pressão das autoridades.