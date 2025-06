Sete mortos após ataque russo com 352 drones e 16 mísseis

Seis das vítimas mortais estavam num prédio residencial alto na capital, declarou o presidente da câmara de Kiev, Vitaliy Klitschko, acrescentando que outras 22 pessoas ficaram feridas.





Uma sétima morte foi reportada na cidade de Bila Tserkva, ao sul, depois que um drone ter atingido um hospital na cidade.





Pelo menos, terão sido disparados 352 drones e 16 mísseis balísticos russos contra o território ucraniano, disse a Força Aérea da Ucrânia, acrescentando que intercetou a maioria dos drones e três quartos dos mísseis.





O serviço de emergências da Ucrânia publicou imagens de um prédio destruído na capital e ainda em chamas, de onde muitos moradores estavam a ser retirados. Durante os trabalhos de resgate entre os escombros as autoridades alertaram para a possibilidade de haver mais pessoas presas sob os destroços.





De acordo com as autoridades locais, a entrada de uma estação de metro em Kiev também foi danificada, local onde muitos habitantes passaram a noite para se abrigarem do ataque.







“A Rússia está mais uma vez a atacar vidas e destinos humanos. Isso não é uma tendência, não é um acidente – é um plano”, disse Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, na segunda-feira, após o ataque.







Perante estes ataques, a administração ucraniana apontou ainda que Moscovo demonstra não estar interessada num cessar-fogo.





Kiev, que tenta recompor-se do bombardeamento da semana passada que matou pelo menos 28 pessoas, continua a ser um dos alvos da Rússia que vem realizando intensos ataques aéreos contra as cidades ucranianas.







O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para Londres, esta segunda-feira, para discutir o conflito. Em cima da mesa estarão assuntos como garantir mais sistemas de defesa aérea e endurecer as sanções contra a Rússia.





Muito provavelmente Zelensky teme que os ataques norte-americanos ao Irão desviem os olhos da comunidade internacional para a escalada da guerra no Médio Oriente, deixando a Ucrânia numa posição difícil, nomeadamente despojada de influência diplomática.