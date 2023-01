Sete mortos em dois novos tiroteios na Califórnia

Os tiroteios de segunda-feira ocorreram em dois locais diferentes na cidade costeira de Half Moon Bay, no Estado da Califórnia, e terão sido perpetrados por Zhao Chunli, de 67 anos. De acordo com o presidente do Conselho de Surpervisores do Condado de San Mateo, Dave Pine, quatro pessoas foram atingidas mortalmente na quinta e outras três na empresa, nos arredores da cidade, perto de São Francisco. Há ainda um ferido que foi transportado para o hospital.

, disse Dave Pine.Não ficou imediatamente claro de que forma os locais estavam ligados, embora Pine tenha dito que o suspeito trabalhava para uma das empresas e que era um "trabalhador descontente".

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, lamentou o incidente e disse que estava numa reunião no hospital com as vítimas do tiroteio do fim de semana, em Monterey Park, quando foi informado sobre este segundo ataque, descrevendo-o como "tragédia após tragédia".





At the hospital meeting with victims of a mass shooting when I get pulled away to be briefed about another shooting. This time in Half Moon Bay.



Tragedy upon tragedy. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 24, 2023



, disse a xerife do Condado, Christina Corpus, que acrescentou ainda que várias crianças que viviam na propriedade tinham saído da escola pouco antes e assistiram ao ataque.lamentou ainda.Depois dos dois ataques, o suspeito de origem asiática dirigiu-se a um posto de polícia local e entregou-se, tendo sido detido no momento.Ainda não são conhecidos os motivos para o ataque, mas a polícia de San Mateo está a investiga. O ataque em Half Moon Bay é o 37.º tiroteio em massa em apenas 24 dias no país, de acordo com o Gun Violence Archive, organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos.Os homicídios acontecem após a morte de 11 pessoas no sábado, num salão de baile no sul da Califórnia.