Huu Can Tran. Alegado autor de tiroteio em Monterey Park encontrado morto

, informou em conferência de imprensa o xerife Robert Luna, esclarecendo que, após um confronto com as autoridades, o alegado autor do massacre deste fim de semana disparou contra si próprio.



Huu Can Tran, de origem asiática, era o único suspeito do tiroteio em Monterey Park no dia das celebrações do Ano Novo Lunar. Os motivos ainda não são conhecidos, mas as investigações continuam em curso.









“Ainda não sabemos ao certo o motivo”, disse Robert Luna.



Ao jornal, fontes policiais afirmaram que o indivíduo de 72 anos se dirigiu duas vezes ao posto da polícia de Hemet a dizer que a família o estava a tentar envenenar.



“A investigação está a decorrer, queremos saber como é que um incidente horrível destes pode acontecer”, acrescentou o responsável.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 13 quilómetros de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática. O festival do Novo Ano Lunar decorre ali anualmente e dura todo o fim de semana, atraindo centenas de milhares de visitantes.



Ataque por explicar





As autoridades começaram à procura do suspeito pouco depois do tiroteio no Star Ballroom Dance Studio, na West Garvey Avenue, cerca das 22h20 de sábado. Foram abatidas dez pessoas. Cerca de 20 minutos após o tiroteio, o homem de origem asiática entrou noutro salão, o Lai Lai Ballroom & Studio, nas proximidades de Alhambra, mas acabou por ser desarmado.



“O suspeito entrou no local, provavelmente com a intenção de matar mais duas pessoas”, explicou Luna. “Mas dois membros da comunidade desarmaram-no, pegaram na arma e o suspeito fugiu".





Robert Luna revelou ainda que sete dos feridos continuam internados no hospital e que as autoridades continuam a trabalhar para identificar todas as vítimas. Segundo três testemunhas ouvidas pela CNN Internacional, o suspeito chegou a ser presença regular no estúdio de dança onde aconteceu o tiroteio, tendo mesmo conhecido a ex-mulher nesse local.





No domingo de manhã, a polícia encontrou a carrinha branca que terá sido vista a abandonar do local do tiroteio e, pouco depois de os polícias cercarem o veículo, ouviu-se um disparo vindo do interior. As autoridades locais encontraram, então, o homem já sem vida.







Pelo menos dois buracos de bala eram visíveis na janela do lado do condutor no momento anterior à aproximação da brigada da polícia e o condutor parecia estar caído por cima do volante, segundo o jornal. O LA Times cita várias fontes policiais, segundo as quais o homem se terá matado com uma arma de fogo.





Na carrinha, foram encontrados vários indícios que ligavam o suspeito ao local do tiroteio e ao segundo salão de dança onde terá sido desarmado.



“Posso confirmar que não há mais suspeitos em investigação”, disse Luna.









On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv — Robert Luna (@LACoSheriff) January 22, 2023

Num comunicado do Departamento da Polícia do Condado de Los Angeles, o suspeito foi inicialmente identificado como um homem asiático adulto, com cerca de 1,70 metros de altura e com cerca de 70 quilos. Numa imagem então divulgada, o homem aparecia com um casaco de couro preto, um gorro e óculos.





Joe Biden classificou, no domingo, de "sem sentido" o ataque de sábado à noite em Monterey Park. Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que ele e a primeira dama, Jill Biden, estavam a rezar pelas vítimas.



"Embora ainda haja muito que não sabemos sobre o motivo deste ataque sem sentido, sabemos que muitas famílias estão de luto esta noite ou a rezar para que o seu ente querido recupere dos ferimentos", disse o presidente norte-americano, citado numa da Casa Branca.