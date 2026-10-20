Sétimo dia de confrontos violentos entre manifestantes e polícia na Albânia

Rama está no poder há 13 anos e tem sido uma figura dominante na política albanesa desde o início do século. Prometeu a adesão à União Europeia até 2030 e afirmou ser o único capaz de a conseguir.









C/agências

Os protestos na Albânia devem continuar se Edi Rama não aceitar os pedidos de renúncia. O custo de vida, a corrupção, os serviços públicos precários e as oportunidades limitadas estão a alimentar a revolta popular.Segundo dados oficiais, 303 pessoas ficaram feridas, sendo 190 polícias, antes dos confrontos de segunda-feira.Segundo a emissora local A2 CNN, vários encapuzados partiram os vidros do tribunal, entraram no interior do edifício e atearam fogo ao local antes de fugirem rapidamente.", afirmou o primeiro-ministro.Imagens da News24 mostraram que a polícia utilizou gás lacrimogéneo, canhões de água e projéteis de borracha para dispersar a multidão reunida em frente à sede do Governo.Por outro lado, as autoridades investigam ameaças de bomba enviadas por e-mail a instituições estatais a partir de uma conta 'hackeada' na Arábia Saudita.A polícia deteve mais de 240 manifestantes e mantém investigações criminais abertas contra mais de 400 envolvidos. O primeiro-ministro reuniu-se na segunda-feira com os altos chefes da polícia para anunciar um prémio de 2.500 euros aos agentes destacados e um aumento salarial.Após descartar a própria demissão, Rama declarou que os manifestantes violentos precisam de "atenção psicológica" e anunciou sanções para os envolvidos na violência.