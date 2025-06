Sétimo dia do conflito marcado por ataques iranianos a Israel

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Os mísseis atingiram, sobretudo, zonas residenciais no centro e no sul do país. Vários prédios estão totalmente destruídos.



O serviços de emergência de Israel dizem que mais de vinte pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.



As autoridades acreditam que este número possa vir a aumentar porque os destroços são muitos e as operações de busca ainda decorrem.