Seul coloca 15 satélites em órbita com recurso ao foguetão sul-coreano Nuri

Cinco dos satélites farão parte da primeira constelação nacional do país asiático, batizada de NEONSAT, e que, uma vez operacional, poderá captar imagens da península coreana mais de três vezes por dia, segundo a agência de notícias local Yonhap.

O quinto foguetão Nuri descolou, com 15 satélites a bordo, por volta das 12:25, hora local (03:25 TMG), a partir do Centro Espacial de Naro, na localidade de Goheung, a sudoeste de Seul.

Além dos NEONSAT, o veículo lançou dez microsatélites CubeSat.

Prevê-se que o Nuri, que não é reutilizável, permaneça em órbita antes de regressar à atmosfera terrestre e se desintegrar.

A Coreia do Sul planeia completar a sua constelação NEONSAT, que contará com dez microsatélites, no próximo ano, com o sexto lançamento do foguetão.

Desde 2010, o país investiu milhares de milhões de dólares no desenvolvimento do Nuri, cujo projeto, produção, equipamento e testes foram realizados inteiramente em solo sul-coreano.

O sucesso deste quinto voo consolida a capacidade de Seul para operar um veículo espacial totalmente desenvolvido localmente, capaz de transportar e lançar carga útil na órbita pretendida.