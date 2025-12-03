Seul considera "extremamente difícil" fabricar de submarinos nucleares nos EUA

"Do nosso ponto de vista, produzi-los lá é extremamente difícil, para ser realista", afirmou o chefe de Estado, numa conferência de imprensa.

Seul e Washington finalizaram em novembro um acordo sobre a construção deste tipo de submarinos destinado à marinha sul-coreana, mas o local da construção não foi determinado.

Uma nota conjunta detalhou que os dois países se comprometeram a "continuar a colaboração no domínio da construção naval através de um grupo de trabalho" específico.

Em outubro, depois de ter dado o "sim" a um acordo de princípio para a fabricação de um submarino de propulsão nuclear destinado ao aliado sul-coreano, o Presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu na rede social X e na Truth Social, da qual é proprietário, que este seria construído em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Hoje, o Presidente sul-coreano indicou que a questão "ainda necessita de discussões".

Lee Jae-myung salientou que a posição de Seul sempre foi a de produzir os submarinos internamente.

"O que pedimos não foi `construam-nos para nós` ou `deem-nos a tecnologia`", afirmou.

"A nossa posição era simplesmente que os construiríamos com a nossa própria tecnologia, então basta autorizar o fornecimento de combustível", acrescentou.