Seul diz que Pyongyang está na "fase final" de possuir míssil nuclear intercontinental

"Seja para obter vantagem nas negociações com os Estados Unidos ou para garantir a segurança do seu próprio regime, a Coreia do Norte continua a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais capazes de enviar ogivas nucleares até aos Estados Unidos", declarou Lee Jae-myung, durante uma visita à Bolsa de Nova Iorque.

Embora o projeto "ainda não pareça estar concluído", salientou, "diz-se que se encontra na fase final".

Desde que assumiu o cargo em junho, o presidente sul-coreano tem procurado melhorar as relações com a Coreia do Norte, invertendo as políticas do antecessor, Yoon Suk Yeol.

Lee afirmou em Nova Iorque que "o objetivo deve ser congelar o desenvolvimento nuclear, o desenvolvimento de ICBM [mísseis balísticos intercontinentais, na sigla em inglês] e as exportações".

A interrupção da produção e do desenvolvimento de armas nucleares traria "ganhos significativos em termos de segurança", argumentou.

O Presidente sul-coreano estimou que o regime de Kim Jong Un produz o suficiente para fabricar "cerca de 15 a 20 bombas nucleares adicionais por ano".

Se nada for feito, o seu número "continuará a aumentar a cada ano" e os mísseis "tornar-se-ão mais sofisticados", alertou.

Nos últimos anos, Kim Jong Un excluiu qualquer ideia de desnuclearização e reforçou os seus laços militares com a Rússia.

O líder norte-coreano disse estar disposto a retomar o contacto com os Estados Unidos, se estes desistirem de exigir que Pyongyang abandone o seu programa de armas nucleares, informaram no início da semana os meios de comunicação oficiais norte-coreanos.