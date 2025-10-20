Seul prepara-se para deter formalmente mais de 50 sul-coreanos por fraudes `online`

Os 64 sul-coreanos foram detidos no Camboja nos últimos meses e foram repatriados para a Coreia do Sul num voo charter no passado sábado. Ao chegarem a Seul, foram detidos e a polícia está agora a investigar se estas pessoas se juntaram voluntariamente a organizações de golpes no Camboja ou foram forçadas a trabalhar nas mesmas.

Os esquemas fraudulentos `online`, muitos dos quais baseados em países do Sudeste Asiático, aumentaram drasticamente desde a pandemia de covid-19 e produziram dois tipos de vítimas: as dezenas de milhares de pessoas que foram forçadas a trabalhar nestes esquemas sob ameaça de violência e os alvos das respetivas fraudes.

Grupos de monitorização destas atividades afirmam que os esquemas fraudulentos `online` rendem biliões de dólares anualmente a gangues criminosas internacionais.

Os procuradores sul-coreanos solicitaram aos tribunais locais que emitissem mandados de prisão para 58 dos 64 repatriados, a pedido da polícia, informou a Agência Nacional de Polícia da Coreia em comunicado.

A polícia acrescentou que as pessoas que devem ficar detidas são acusadas de se envolver em atividades fraudulentas `online`, como golpes românticos, propostas de investimento falsas ou `phishing` por voz, aparentemente visando compatriotas sul-coreanos no país.

Espera-se que os tribunais determinem se aprovam as detenções nos próximos dias.

A agência policial informou que cinco pessoas foram libertadas, mas recusou-se a divulgar os motivos da libertação, alegando que as investigações ainda estão em curso.

A polícia sul-coreana informou que quatro dos 64 repatriados disseram aos investigadores que foram espancados enquanto estavam detidos contra a sua vontade por organizações criminosas no Camboja.

A Coreia do Sul enfrenta apelos públicos para tomar medidas mais enérgicas para proteger os seus cidadãos de serem forçados a trabalhar em centros de fraude `online` no estrangeiro, depois de um dos seus cidadãos ter sido encontrado morto no Camboja em agosto.

O jovem sul-coreano terá sido atraído por um amigo para viajar para o Camboja, e aí foi obrigado a fornecer os dados da sua conta bancária, que foi usada por uma organização fraudulenta. As autoridades do Camboja afirmaram que o estudante universitário de 22 anos foi torturado.

Estimativas da ONU e de outras agências internacionais indicam que, pelo menos, 100.000 pessoas foram traficadas para centros de fraude no Camboja, outras tantas para Myanmar e dezenas de milhares mais para outros países.

Autoridades em Seul estimam que cerca de mil sul-coreanos estejam em centros de golpes no Camboja e, na semana passada, as autoridades sul-coreanas impuseram uma proibição de viagens a partes do Camboja, enviando paralelamente uma delegação do Governo para discutir medidas conjuntas.

Os centros de golpes `online` estavam anteriormente concentrados em países do Sudeste Asiático, incluindo Camboja e Myanmar, sendo que a maioria dos trabalhadores traficados eram provenientes desta região e outros países da Ásia.

Um relatório da Interpol divulgado em junho fez saber, porém, que, nos últimos três anos, houve vítimas traficadas para o Sudeste Asiático provenientes de regiões distantes, incluindo América do Sul, Europa Ocidental e África Oriental, e que novos centros foram identificados no Médio Oriente, África Ocidental e América Central.