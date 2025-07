Seul promete melhorar política alfandegária após ameaça de Trump

O Ministério da Indústria da Coreia do Sul garantiu que irá "melhorar os sistemas e regulamentos nacionais, áreas de particular interesse para os Estados Unidos, nos seus esforços para reduzir o défice comercial".

"Aproveitaremos esta oportunidade para impulsionar indústrias-chave através da parceria para a revitalização da indústria entre os nossos dois países", acrescentou o ministério, num comunicado.

Trump enviou cartas a 14 países, incluindo Coreia do Sul, Japão, África do Sul, Malásia, Camboja, Tailândia e Bangladesh, a avisar que as exportações para os Estados Unidos terão tarifas adicionais entre 25% e 40% a partir de 01 de agosto.

Mais tarde, na Casa Branca, Trump disse que estava satisfeito em simplesmente impor direitos aduaneiros, "na sua maioria" , mas ressalvou prosseguiam as negociações, incluindo conversações com a Índia que poderiam terminar em breve.

"Fizemos um acordo com o Reino Unido, fizemos um acordo com a China, fizemos um acordo - estamos perto de fazer um acordo com a Índia", disse Trump. "Com outros com quem nos reunimos, achamos que não vamos conseguir fazer um acordo. Por isso, limitamo-nos a enviar-lhes uma carta".

O Ministério da Indústria sul-coreano considerou a carta de Trump "como uma extensão 'de facto' do período de carência para a imposição de tarifas recíprocas até 1 de agosto".

Em abril, o chefe de Estado tinha anunciado a suspensão das chamadas "tarifas recíprocas", que causaram pânico nos mercados financeiros, e a negociação de novos pactos comerciais até 9 de julho.

Trump assinou esta segunda-feira uma ordem executiva que atrasa aplicação das novas taxas até 01 de agosto a todas as nações que enfrentam as chamadas tarifas "recíprocas", efetivamente oferecendo a cada país afetado mais três semanas para fechar um acordo com a Casa Branca.

"Talvez ajustar um pouco, dependendo", disse Trump, indicando que veria com bons olhos os países que continuassem a oferecer concessões adicionais. "Nós não vamos ser injustos", disse.

O Ministério da Indústria da Coreia do Sul prometeu acelerar as negociações com vista a alcançar um acordo comercial mutuamente benéfico com Washington.