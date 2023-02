Seul termina com vagas de estacionamento só para mulheres

As autoridades municipais de Seul afirmam que os lugares de exclusivos para mulheres já não são necessários e que serão convertidos em estacionamento para famílias.Para os críticos do governo sul coreano consideram que o fim dos lugares de estacionamento exclusivo é o mais recente exemplo das políticas anti-feministas no país.Em declarações à BBC , Chung Eun-jung afirmou que usa os lugares reservados sempre que consegue encontrar um. “Sinto-me mais segura quando os utilizo. Quando entro no carro tranco sempre a porta”.A mulher de 55 anos acrescentou que estava ciente dos crimes nos estacionamentos, que eram frequentemente notícia nos órgãos de comunicação social.Já a filha de Chung Eun-jung recordou que nesses estacionamentos as “mulheres se sentiam mais seguras” e que eram apenas alguns os lugares reservados.Em Seul, a capital e maior cidade da Coreia do Sul, foram necessários parques de estacionamento com mais de 30 lugares, para atribuir 10 por cento às mulheres – pouco menos de dois mil dos 16.640 lugares de estacionamento público foram reservados a mulheres.Números do governo em 2021 revelaram que mais de dois terços dos crimes violentos cometidos nos parques de estacionamento da cidade eram crimes sexuais: violação, agressão sexual e assédio.Os novos espaços para as famílias vão ser disponibilizados a mulheres grávidas ou a pessoas que viajam com crianças. A câmara municipal confirmou que que as mulheres que não cumpram esses requisitos não vão ser autorizadas a usar esses espaços.

Homens falam de discriminação

Os homens da Coreia do Sul argumentam que há cada vez mais as políticas destinadas a beneficiar as mulheres são discriminatórias.Enquanto a Associação Coreana de Mulheres está desapontada com o fim dos lugares de estacionamento reservados, o piloto Cho Young-jae aplaude o fim de espaços só para mulheres.“Esses espaços discriminam os homens. Andar mais 100 metros não se torna menos seguro e hoje em dia todo os estacionamentos estão equipadas com câmaras de vigilância”.Como alguns desses lugares são maiores, os críticos reforçam o estereótipo de que as mulheres têm mais dificuldade em estacionar. No entanto, a verdadeira razão para serem maiores é porque se partiu do princípio que as mulheres, que assumem a maior parte dos cuidados infantis na Coreia do Sul, apreciam o espaço extra para colocar e retirar os filhos do carro.Os espaços começam a ser convertidos no final de março.