Severodonetsk. Ataques contra fábrica química Azot não cessam

Foto: Oleksandr Ratushniak - Reuters

As tropas russas têm ordens para controlar toda a região de Lugansk até ao próximo domingo. Na região do Donbass não há tréguas na ofensiva. As batalhas mais duras travam-se em Severodonestk e Lysychansk.