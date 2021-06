Sexta às 9. CML tentou abafar caso do envio de dados pessoais de ativistas russos

Foto: RTP

A Câmara de Lisboa tentou abafar o caso do polémico envio de dados pessoais de ativistas para as autoridades russas. O Sexta às 9 teve acesso à troca de emails sobre este caso, desde que a promotora do protesto descobriu, ainda em janeiro, que os dados de três ativistas tinham sido partilhados com a embaixada da Rússia.