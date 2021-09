Sexta às 9. Portugal só trouxe do Afeganistão 56 dos 116 afegãos na lista prioritária

No final de agosto, o Governo e o Presidente da República comemoraram o sucesso da operação de resgate de 116 afegãos que trabalharam com as forças portuguesas em Cabul, mas, na realidade, os 4 militares destacados para a missão só conseguiram trazer menos de metade dos afegãos previstos e deixaram os mais vulneráveis para trás. Em exclusivo ao Sexta às 9, o ministro dos Negócios Estrangeiros assume uma contabilidade que nunca tinha sido tornada pública.