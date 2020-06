Sexta extinção em massa ameaça mais de 500 vertebrados

Desde 1900 que estão a desaparecer milhares de espécies. Para os cientistas é claro: estamos a meio da sexta extinção em massa.

O grande problema é que, contrariamente a extinções em massa anteriores, esta não está a acontecer por causas naturais - como erupções vulcânicas ou colisões de asteróides - mas pelo impacto humano. E pior: está a acelerar.

"A sexta extinção em massa que está a decorrer pode ser a ameaça ambiental mais séria à persistência da civilização, porque é irreversível", escreveram os cientistas.

Divulgado na segunda-feira na revista Proceedings da National Academy of Sciences, o artigo revela que esta extinção em massa está a acelerar e são urgentes ações imediatas de conservação global para evitar um "colapso catastrófico do ecossistema".

"Milhares de populações de espécies de animais vertebrados criticamente ameaçadas desapareceram num século, o que indica que a sexta extinção em massa é causada por humanos e está a acelarar. A aceleração da crise de extinção é clara, e deve-se ao crescimento ainda rápido dos humanos e das taxas de consumo".

Próximas décadas definem futuro da humanidade



O professor Gerardo Ceballos, da Universidade Nacional do México, na Cidade do México, disse que os ecossistemas estão a entrar em colapso."Entramos na sexta extinção em massa", disse à BBC Gerardo Ceballos, um dos autores do artigo. "Com base na nossa investigação e no que estamos a ver,".