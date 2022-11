“Sexta-feira azul” em defesa dos oceanos

A chamada “Black Friday”, na última sexta-feira de novembro, inaugura o período de compras de Natal com grandes descontos e é um dos expoentes máximos do consumismo, tendo começado nos Estados Unidos, espalhando-se depois por todo o mundo.Este ano, pela primeira vez, a COI-UNESCO lança a “Blue Friday”, hoje e sábado, para “”.O evento tem início em Veneza mas fonte da COI-UNESCO disse à Lusa que “”, e mostrando que é possível consumir e produzir de forma mais sustentável.A iniciativa pretende ser uma oportunidade para propor soluções concretas para as ameaças a todos os ambientes marinhos, não apenas ao Mediterrâneo, explicou também a fonte.