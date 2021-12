Sexta vaga em Espanha. Incidência ultrapassa os mil casos por 100 mil habitantes

. O número de hospitalizações diárias já ultrapassa o meio milhar, com a pressão sobre as unidades de saúde em crescendo.

Desde sexta-feira, houve registo de mais 215 mil contágios em Espanha.



Segundo os últimos dados do Ministério espanhol da Saúde, conhecidos na tarde de segunda-feira, a. O país nunca havia ultrapassado a fasquia dos mil casos por 100 mil habitantes. Por agora, o número de internados representa 7,7 por cento das camas instaladas para a resposta à pandemia. Mas a tendência é de crescimento.

Ou seja, como observa o diário espanhol, um em cada 43 habitantes de Navarra testou positivo nos últimos 14 dias. Perante este novo agravamento da situação pandémica, as comunidades de Aragão e Navarra anunciaram a intenção de prolongar o encerramento, a breve trecho, de restaurantes, discotecas e bares. As autoridades da Galiza, do País Basco e de La Rioja têm medidas análogas sobre a mesa. Por enquanto, Madrid limitou-se a cancelar cinco grandes festas previstas para a passagem de ano. Na Andaluzia, estão canceladas ou fortemente limitadas as celebrações do fim de ano. Mantêm-se, por ora, os planos de festejos em Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilha e Bilbao.