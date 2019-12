Shandong. Novo porta-aviões chinês entra oficialmente em serviço

, palavras inseridas num contexto de tensões no Mar do Sul da China.De acordo com a agência de notícias Xinhua, o Presidente entregou a bandeira chinesa e um certificado como nome oficial do navio ao capitão e comissário do vaso de guerra.Esta manifestação de poderio militar chinês decorreu horas antes de Xi Jinping chegar a Macau para a tomada de posse do novo Governo da Região Administrativa Especial e as celebrações dos 20 anos da entrega, por Portugal, da administração do território a Pequim.

Algumas imagens da televisão estatal chinesa mostraram Xi a ser aplaudido ao embarcar no navio para entregar uma bandeira e um certificado, assinar o registo e cumprimentar os marinheiros.



, em 1998, e totalmente renovado pela tecnologia chinesa.Citado pela CNN, Peter Layton, investigador do Griffith Asia Institute, diz que opretendia atuar como um navio de treino, enquanto que oserá, provavelmente, usado como um navio de combate, posicionando a China ao lado de países como a Rússia ou os EUA, onde os recursos navais são maiores.O lançamento oficial do porta-aviões acontece um mês depois de o ministro da Defesa, Wei Fengle, ter declarado que os EUA deviam parar de agravar as tensões no mar do sul da China.A competição naval entre os dois países aumentou ao longo dos últimos anos, depois de a China ter lançado mais submarinos e navios de guerra do que as marinhas de Alemanha, Índia, Espanha, Taiwan e Reino Unido.

O novo porta-aviões levou mais tempo a passar os testes no mar do que o anterior, o que segundo os especialistas se deve à dificuldade de construir e equipar uma embarcação desta complexidade, a partir do zero.“Ofoi relativamente fácil, mas o Tipo 001A [] e os navios que o seguem serão muito mais complexos”, concluiu.As 50 mil toneladas docompletaram testes de mar no ano passado, antes de regressar ao estaleiro no porto de Dalian, no norte do país, onde foi equipado com três dezenas de caças J-15 de fabrico chinês.

