Shutdown chega ao fim. Democratas aprovam orçamento provisório

RTP22 Jan, 2018, 17:46 / atualizado em 22 Jan, 2018, 18:25 | Mundo

O "shutdown de Trump", como lhe chamou Chuck Shummer, líder da minoria democrata no Senado, chegou ao fim. Pelo menos para já. A administração federal tinha ficado parcialmente encerrada durante o fim de semana, depois de a câmara alta do Congresso ter falhado um acordo entre republicanos e democratas na passada sexta-feira.

Ao todo, 81 senadores votaram favoravelmente (dos quais 33 democratas). Dezoito senadores votaram contra.

Pressionados a desbloquear a situação, os republicanos mostraram-se dispostos a prosseguir com as negociações sobre políticas de imigração, o que levou à mudança do sentido de voto por parte de alguns senadores democratas.



De assinalar que o Senado norte-americano é dominado pelo Partido Republicano, contando com 51 senadores. Detentores da maioria, os republicanos necessitavam ainda assim de pelo menos 60 votos favoráveis para aprovar este orçamento provisório, com duração até 8 de fevereiro.



Ao todo, 81 senadores votaram favoravelmente o orçamento temporário, dos quais 33 democratas. Dezoito senadores votaram contra, incluindo dois republicanos. Um senador não votou, segundo a contagem do New York Times.



Na fórmula encontrada pelos republicanos para esticar por três semanas o prazo para aprovar o orçamento para o ano fiscal de 2018, o partido do Presidente Trump compromete-se também a voltar às negociações sobre as políticas migratórias.



Em causa estava a posição firmada pelos democratas – ao todo 47 senadores - em relação à regularização e proteção de cerca de 800 mil jovens imigrantes ilegais, também conhecidos como dreamers, que entraram no país quando ainda eram crianças.



O partido de oposição exigia um compromisso dos republicanos quanto às políticas de imigração, uma vez que o Presidente norte-americano revelou, em setembro do ano passado, que pretende acabar com o programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) em março, tendo pedido ao Congresso que chegasse a um acordo legislativo de forma a evitar deportações.



Os democratas dizem agora que o sentido de voto no orçamento final para o ano fiscal de 2018 irá depender das negociações sobre o programa DACA e da aprovação de um projeto-de-lei com vista à proteção dos dreamers.



(em atualização)