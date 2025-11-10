Mundo
"Shutdown" com fim à vista. Senado dos Estados Unidos chega a acordo
O Senado norte-americano chegou a acordo para prolongar o financiamento do Governo Federal.
Foto: Jim Lo Scalzo - EPA
A negociação do acordo inicial esteve a cargo dos senadores democratas Angus King, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan e vários senadores republicanos, de acordo com o site Politico.
A paralisação teve início a 1 de outubro, devendo-se à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar um novo orçamento que permitisse financiar as operações da máquina federal.