"Shutdown" com fim à vista. Senado dos Estados Unidos chega a acordo

Um grupo de senadores democratas votou ao lado dos republicanos, em troca de uma futura votação sobre a extensão do programa de saúde. É o primeiro passo para pôr fim ao chamado encerramento, que durava há 40 dias.





A negociação do acordo inicial esteve a cargo dos senadores democratas Angus King, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan e vários senadores republicanos, de acordo com o site Politico.



A paralisação teve início a 1 de outubro, devendo-se à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar um novo orçamento que permitisse financiar as operações da máquina federal.

