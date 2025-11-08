Mundo
'Shutdown' nos EUA afeta voos e causa caos nos aeroportos
Nos Estados Unidos, a paralisação do Governo Federal pode provocar o cancelamento de pelo menos 20% dos voos e o caos nos aeroportos.
A falta de controladores aéreos levou a atrasos e cancelamentos em dezenas de aeroportos, incluindo Atlanta, Washington, Houston e São Francisco.
Segundo um site de aviação civil, mais de 5.300 voos estavam atrasados na noite de sexta, e o Aeroporto Nacional Reagan registava atrasos médios de quatro horas.
Esta paralisação, conhecida como shutdown, já dura há mais de um mês e é a maior na história do país. Republicanos e democratas ainda não conseguiram aprovar um orçamento. São milhões de funcionários sem salário.