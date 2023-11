"Shuttle" secreto X-37B, da Força Aérea Americana, vai lançado num Falcon Heavy da SpaceX

Desta vez, na sua sétima missão, o X-37B, também designado por USSF-52, levará um amplo conjunto de testes, incluindo a operação do avião espacial reutilizável em novos regimes orbitais, experiências com tecnologias de reconhecimento do domínio espacial e investigação dos efeitos da radiação em materiais fornecidos pela NASA, referiu a Força Espacial (Space Force) num comunicado emitido esta quarta-feira.





A bordo do X-32B vai também um conjunto de sementes, conhecido como Seeds-2, que irá expor as sementes das plantas ao ambiente hostil de radiação durante os voos espaciais de longa duração.







“Estamos entusiasmados em expandir o alcance das capacidades reutilizáveis do X-37B”, referiu o tenente-coronel Joseph Fritschen, diretor do programa X-37B. O shuttle espacial não tripulado X-37B, um derivado e versão melhorada do X-37A, projetado pela NASA no final da década de 1990 para ser lançado a partir do vaivém espacial, programa que a NASA encerrou em 2011, após o lançamento da missão STS 135 com o Shuttle Atlantis. O programa posteriormente foi transferido para o Departamento de Defesa e mantido em segredo durante mais de dez anos.



Atualmente Existem dois modelos X-37B, originalmente projetados para missões de 270 dias, mas já demonstraram ter uma resistência muito superior ao programado, desde a primeira missão deste tipo de avião espacial, em 2010.







Para além da novidade, na revelação dos objetivos a efetuar com este tipo de veiculo espacial, é o facto deste lançamento passar a ser feito pela SpaceX, através de um foguete Falcon Heavy.





A NASA celebrou com a SpaceX, em junho de 2018 , um contrato de 130 milhões de dólares, para lançar este shuttle espacial. Uma missão originalmente programada para ser lançada em 2021 e foi sendo adiada devido à carga útil e à disponibilidade de alcance.





Foto: USF/NASA







Até aqui, este tipo de veiculo “secreto” e não tripulado, construído pela Boeing e operado pelo Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea e pela Força Espacial dos Estados Unidos, já na segunda versão, era lançado através de um foguete Atlas 5 da United Launch Alliance.





Agora tudo aponta que a missão vai mesmo avançar com data prevista de lançamento para dia 7 de dezembro, no Centro Espacial Kennedy, na Florida.





Foto: @Boieng







China também tem também um vaivém não tripulado e já foi lançado duas vezes

Não é a primeira vez que a China procura ganhar espaço no contexto da exploração espacial, envolvendo vários equipamentos e experiências nesta área.

E se “o segredo é a alma do negócio”, a China parece saber muito bem jogar neste campo, demonstrando capacidade de produzir e lançar veículos espaciais, com “funções” aparentemente idênticas e secretas às dos norte-americanos.





A missão, realizada e lançada a 4 de agosto de 2022, lançada do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no Deserto de Gobi foi considerada um avanço importante na pesquisa do país sobre tecnologia de veículos espaciais reutilizáveis. Mas o certo é que não foi divulgada nenhuma imagem, horário e localização de aterragem do veículo. Prova disso mesmo são as notícias que chegam através dos órgãos de comunicação social chinesa, bem como do fabricante da espaçonave, a China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), que divulgaram, em maio deste ano, a existência de um secreto avião espacial, reutilizável, e que tinha realizado com sucesso a sua segunda missão, de acordo com estas fontes, durante 276 dias em órbita terrestre.







Segundo um comunicado da CASC este projeto visa proporcionar uma forma mais conveniente e barata de acesso ao espaço, para uso pacífico do espaço no futuro.





Quem esteve atento a este veiculo em particular foi o departamento de rastreamento da Força Espacial norte americana que revelou que este veiculo espacial, classificado como um pequeno satélite, operava muito próximo do avião espacial X32-B.Um projeto que até agora a China poucas informações revelou e quais as intenções de semelhante veiculo.