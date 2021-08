Sibéria. Fumo dos incêndios atinge o Polo Norte

Yakutia, a região maior e mais fria da Sibéria está a ser devastada por fogos.



Registou temperaturas recordes e o instituto que faz a monitorização do clima da Rússia, o Rosgidromet, disse pelo menos 8,4 milhões de hectares estão a ser consumidos pelas chamas.

As imagens de satélite divulgadas pela Nasa, no fim de semana, revelam as manchas de fumo com mais de 3200 quilómetros, que partem de Yakutia e se prolongam até ao Polo Norte. A agência espacial norte-americana diz que é a primeira vez que regista tamanha escala de fumo.

A Russian weather monitor said Monday that forest fires ravaging Siberia are worsening as NASA satellite images showed smoke from its burning forests reaching the North Pole. #jakpost https://t.co/1TijyuBeyX — The Jakarta Post (@jakpost) August 9, 2021

Os ambientalistas apontam o dedo às autoridades por nada fazerem para travar as chamas. As entidades florestais escudam-se na lei de não intervir, caso o custo do combate ao fogo seja maior que os danos causados, ou caso o mesmo não atinja áreas habitadas.





O satélite Sentinel, do Programa Europeu de Observação da Terra Copernicus, também corrobora a informação e divulga imagens do longo caminho do fumo proveniente da região russa.



Continental-scale transport of smoke from N American & Russian #wildfires around the N Hemisphere and across the Arctic Ocean to continue for the next few days. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF aerosol forecast from 4 August 00 UTC https://t.co/8KfS7sj7he pic.twitter.com/fsDtOnjw5X — Mark Parrington (@m_parrington) August 4, 2021

Segundo a agência florestal russa, o ano de 2021 já regista o segundo maior valor de área ardida desde 2000, com mais de 14 milhões de hectares consumidos.





Da ONU, chega um relatório que demonstra que o aquecimento global está a ocorrer mais depressa do que o previsto e acusa o comportamento humano como principal responsável.







O Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copernicus da UE prevê que os incêndios florestais na Rússia e na América do Norte vão continuar a lavrar e a emitir fumo que se espalhará pelo Oceano Ártico nos próximos dias.