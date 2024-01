Sindicalismo argentino em conflito com Javier Milei

O meio dia de greve geral, convocado pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), secundada por outras forças sindicais, partidos políticos, associações civis e organizações de direitos humanos.A iniciativa decorreu sem incidentes relevantes.O ponto alto foi a concentração na Praça do Congresso, na capital, quando o parlamento analisa um projeto legislativo central para as reformas de Milei, que procura desregular a economia e reduzir a presença do Estado ao mínimo.No conjunto do país, a CGT estimou que estiveram envolvidos 1,5 milhões de argentinos.A jornalista da Efe, Concepción M. Moreno, noticiou que dois dos principais líderes sindicais, o secretario-geral da CGT, Héctor Dáer, e o representante dos camionistas, Pablo Moyano, durante os seus discursos, garantiram a continuação da luta contra o governo empossado em 10 de dezembro: “”.O objetivo, adiantaram, é a não aplicação do DNU, sigla do decreto de necessidade e urgência, e da mencionada lei de desregulação da economia.Esta greve geral foi a primeira na Argentina desde 29 de maio de 2019, durante o governo de Mauricio Macri (2015-2019), que chegou mesmo a confrontar-se com cinco.