Sindicato dos Jornalistas condena ataque "dirigido" a repórter em Gaza
Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, falou à RTP3 sobre o ataque israelita que matou cinco jornalistas da televisão Al Jazeera. O responsável aponta para um ataque deliberado contra um repórter que era acusado "sem fundamento" de ligações terroristas.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas destacou ainda a morte de pelo menos 250 jornalistas em Gaza desde outubro de 2023. "Morre-se para dar a informação", vincou.
Luís Simões referiu ainda que Israel "tem impedido a entrada de jornalistas" em Gaza, evitando que estes não mostrem "as barbaridades que estão a acontecer naquele território".
"Como em todas as guerras, há uma arma que passa por controlar a informação", considerou o responsável sobre as obstruções de Israel na entrada de jornalistas internacionais no enclave palestiniano.
Por fim, o presidente do sindicato frisou a situação humanitária catastrófica em Gaza e lembrou o recente comunicado da agência France Presse sobre o risco iminente de morte devido à situação de fome em que se encontram os seus repórteres.