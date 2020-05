Sindicato Solidariedade apoia reeleição do Presidente conservador polaco

A eleição presidencial poderá decorrer no próximo domingo, apenas através de voto por correspondência, mas este escrutínio, pretendido pelo partido conservador nacionalista no poder Direito e Justiça (PiS) e criticado pela oposição, encerra diversas incertezas legais, constitucionais e técnicas e poderá ser adiado.

O acordo entre Duda e o Solidariedade - o sindicato herdeiro do movimento que derrubou o regime controlado pelo Partido Comunista em 1989, hoje próximo do PiS - constituiu a segunda edição do protocolo assinado pelas duas organizações há cinco anos, durante a campanha eleitoral que elegeu o candidato dos nacionalistas conservadores à chefia do Estado.

O texto contém elementos do programa eleitoral de Duda, incluindo a introdução da passagem à reforma em função do número de anos de trabalho e não pela idade do trabalhador, como se verifica atualmente, indicou o presidente do Solidariedade, Piotr Duda, que não possui relação de parentesco com o chefe de Estado.

O "acordo-programa" acrescenta uma subvenção de solidariedade para as pessoas que perderam o seu emprego devido à pandemia, e ainda a promoção de acordos coletivos de trabalho.

"[Durante o mandato de Duda], nas situações difíceis, sempre pudemos contar com o Presidente", declarou o chefe do Solidariedade após a assinatura do acordo.

Numa alusão direta à campanha eleitoral, praticamente inexistente devido à pandemia do coronavírus, Piotr Duda indicou que Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, chefe do partido conservador camponês PSL e um dos candidatos da oposição à presidência, "se destacou de forma particular" enquanto ministro no processo que conduziu em 2012 ao aumento da idade da reforma.

A idade de reforma, imposta na ocasião para homens e mulheres aos 67 anos, foi reduzida em 2017 para os 60 anos para as mulheres e os 65 anos para os homens, após a chegada do PiS ao poder na sequência das legislativas de 2015.

No atual processo eleitoral para a presidência, o PiS insiste em manter o escrutínio no próximo domingo, 10 de maio, quando dois terços dos polacos, segundo sondagens, a oposição parlamentar e numerosos especialistas médicos defendiam um adiamento do escrutínio.

Segundo analistas locais, uma votação no mês de maio pode garantir a vitória de Duda, enquanto um adiamento reduziria as suas hipóteses de obter um segundo mandato.

A candidata liberal à presidência da República, Malgorzata Kidawa Blonska, tem considerado que a proposta do PiS, que implica uma votação por correspondência, constitui uma "flagrante violação da Constituição".

Numerosos presidentes de câmara também tinham manifestado a recusa em organizar o escrutínio para evitar a exposição dos eleitores ao risco de contaminação.