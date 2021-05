Síndrome de Havana. EUA confirmam 130 casos de lesão cerebral inexplicável

O jornal New York Times refere que três agentes da CIA relataram sintomas graves desde o início de dezembro, após missões no estrangeiro, que os levaram a receber tratamento em ambulatório no hospital militar de Walter Reed, em Washington. O último episódio ocorreu nas últimas duas semanas.O novo total, que acrescenta casos na Europa e outras partes da Ásia, reflete os esforços do Governo norte-americano para verificar mais profundamente outros incidentes, no meio da preocupação com o recrudescimento dos últimos meses.As autoridades norte-americanas confirmam que existem novos casos em análise, mas advertem que a publicidade dada a casos anteriores de síndrome de Havana levou algumas pessoas a reinterpretar os sintomas que estavam a sofrer e a questionar-se se poderiam ter sido vítimas de algum tipo de ataque que não tenha sido anteriormente suspeito.Em dezembro de 2020, aNo entanto, o documento não confirma que a energia tenha sido direcionada com intenção, mas não descarta a possibilidade de ter sido emitida através de uma arma.Cheryl Rofer, ex-químico do Laboratório Nacional de Los Alamos, questionou as conclusões do estudo, a alegação das vítimas e de alguns especialistas de que uma arma de microondas desenvolvido por um adversário seja responsável pela síndrome de Havana.“As evidências de efeitos de microondas como síndrome de Havana são extremamente fracas. Acusações extraordinárias exigem provas e não há prova alguma da existência dessa arma misteriosa”, afirmou Cheryl Rofer.

O New YorK Times ouviu 20 funcionários e ex-funcionários de várias agências governamentais que estiveram envolvidos no assunto ou foram informados sobre episódios, muitos dos quais permanecem confidenciais.

A Administração Biden está a procurar encontrar um equilíbrio cuidadoso. E o Conselho de Segurança criou um grupo de trabalho com o objetivo de descobrir se outros episódios não reportados se enquadram no padrão.Também a CIA criou uma task force para tentar reunir informações sobre os casos, como ocorreram e que é responsável. O grupo de trabalho pretende operar com rigor e intensidade semelhantes ao criado algum tempo depois dos ataques de 11 de Setembro.Já a Casa Branca está a padronizar a notificação dos episódios e melhorar os tratamentos médicos das vítimas.

A síndrome de Havana

A síndrome de Havana foi notícia entre 2016 e 2017, quando funcionários da embaixada dos Estados Unidos na capital cubana começaram a apresentar um estranho conjunto de sintomas e sinais clínicos.

A situação levou ao encerramento quase total da embaixada, dois anos após a reabertura durante a Administração de Barack Obama, numa tentativa de reaproximação com o Governo de Raúl Castro.

Na altura, as autoridades norte-americanas aconselharam os cidadãos a não viajar para Cuba e suspenderam a emissão de vistos na embaixada em Havana.