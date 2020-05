Síndrome misteriosa detetada em crianças hospitalizadas pode estar ligada à Covid-19

Os sintomas revelados por estas crianças são semelhantes aos da Síndrome do Choque Tóxico (SCT), doença rara causada por toxinas bacterianas, e aos da Doença de Kawasaki, também rara e que resulta da inflamação dos vasos sanguíneos.Só em Nova Iorque, pelo menos 15 crianças foram hospitalizadas nas últimas semanas. Um boletim emitido pelas autoridades de saúde desse Estado norte-americanoe acrescenta que nenhum dos pacientes morreu desta patologia, que está a ser investigada por especialistas.O mesmo boletim refere que. Cinco delas precisaram de ventiladores para as ajudarem a respirar e quase todas precisaram de auxílio para normalizar a pressão arterial.“Não é ainda conhecido todo o quadro desta doença”, explica o boletim, indicando que a maioria das 15 crianças testou positivo para o novo coronavírus ou já tinha sido infetada anteriormente, apesar de agora estar curada.

“Para já ainda só foram identificados os casos mais severos”, refere o boletim, pelo que pode haver em Nova Iorque mais do que 15 crianças com esta síndrome.

Esta possível ligação à Covid-19 levou a que a comissária da Saúde de Nova Iorque, Oxiris Barbot, lançasse um apelo. “Apesar de não estar ainda definida a relação entre esta síndrome e a Covid-19 (…),”, disse , citada pelo“Aos pais, pedimos que contactem imediatamente um médico se as suas crianças tiverem sintomas como febre, irritações, dores abdominais ou vómitos”, acrescentou.Não se sabe ainda se noutros Estados norte-americanos há mais crianças nestas condições. Nova Iorque tem sido o centro da pandemia, pelo que as autoridades de saúde desse Estado decidiram contactar os hospitais pediátricos da região para identificar pacientes com esta síndrome. As 15 crianças foram hospitalizadas depois de 17 de abril.

Vários países europeus registam casos desta síndrome

Também na Europa se têm registado casos semelhantes., afirmou em conferência de imprensa na passada semana a cientista Maria van Kerkhove, da Organização Mundial da Saúde (OMS).Países como. No final de abril, o Reino Unido tinha já divulgado que pelo menos uma dúzia de crianças com esta síndrome estava a ser tratada em unidades de cuidados intensivos.Na cidade italiana de Bérgamo, fortemente atingida pela pandemia, um só hospital registou 20 destes casos apenas em abril. Em Paris, 20 crianças foram hospitalizadas com inflamações cardíacas. Espanha conta com algumas dezenas de casos.A Covid-19, doença com a qual grande parte destas crianças foi diagnosticada, tende a ser muito mais perigosa para idosos e pessoas com outras doenças associadas do que para crianças. No entanto, os mais novos não estão fora de perigo, existindo já crianças entre as vítimas mortais.