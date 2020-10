Singapura aceita turistas de Austrália e Vietname a partir de 8 de outubro

O levantamento das restrições fronteiriças entre a cidade-estado e estes países entrará em vigor a partir de 08 de outubro e vem depois de uma medida semelhante com a Nova Zelândia e o Brunei, em vigor desde o início de setembro.

A abertura de Singapura a viajantes de outros países, numa base de taxa reduzida, é uma exceção rara na Ásia e Oceânia, onde a grande maioria dos países mantém as suas fronteiras completamente fechadas ao turismo.

A Austrália e o Vietname "dispõem de sistemas abrangentes de vigilância da saúde pública e demonstraram um controlo bem-sucedido contra a propagação da covid-19", diz a declaração da Autoridade da Aviação Civil de Singapura, onde sublinha "o baixo risco" de importação do vírus destes países.

As autoridades de Singapura mantêm uma proibição de viajantes do estado australiano de Vitória, cuja capital é Melbourne, onde está a ocorrer a segunda vaga de infeções e que representa mais de 90% do total de casos confirmados no país.

Os viajantes da Austrália e do Vietname, que podem solicitar a partir de quinta-feira uma autorização de viagem, estão isentos de um período de isolamento à chegada a Singapura, embora tenham de ser testados para a doença.

Nenhum dos 136 visitantes da Nova Zelândia e do Brunei - das 331 pessoas que se candidataram - testou positivo para o novo coronavírus à chegada ou durante a sua estadia na cidade-estado, nota a Aviação Civil.

A cidade-estado também tem um acordo com a vizinha Malásia para permitir a entrada de algumas pessoas, principalmente para viagens de negócios.