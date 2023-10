Sínodo dos Bispos discute o futuro da Igreja com a participação de Padres, Religiosos e Leigos

Padres, religiosos e leigos, tanto homens como mulheres, terão lugar à mesa - e, pela primeira vez, terão direito de voto.



É provável que nesta Assembleia Geral se discutam as preocupações dos fiéis, mesmo os temas mais delicados como a possibilidade de os padres poderem casar, o papel das mulheres na Igreja, o celibato ou a benção a casais LGBTQA .



O programa de três semanas da assembleia sinodal começou com a Missa presidida hoje pelo Papa e termina no dia 29.



Na missa de abertura, o Papa Francisco deixou claro que no Sínodo não há lugar para ideologia.