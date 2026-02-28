Sirenes de alerta antiaéreo ouvidas em várias regiões de Israel

"Há pouco, as sirenes soaram em várias regiões do país após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção a Israel", declarou o exército num comunicado.

As autoridades israelitas apelaram à população, através de mensagens enviadas para telemóveis, para que se preparassem para se refugiar.

Este alerta surgiu depois de a comunicação social iraniana relatar a ocorrência de ataques em todo o Irão e a televisão estatal iraniana confirmou o que descreveu como um "ataque aéreo do regime sionista", após uma série de explosões ouvidas em Teerão.

De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.