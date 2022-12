Sirenes ecoam em Kiev. Ucrânia atribui a Moscovo míssil intercetado na Bielorrússia

O governador de Kiev, Olekskiy Kuleba, revelou na plataforma de mensagens Telegram que a região estava a ser atacada pore aconselhou a população a dirigir-se aos abrigos.

Na quinta-feira a Rússia levou a cabo um dos maiores ataques aéreos desde que invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano.

Uma testemunha afirmou à Reuters que as explosões foram ouvidas a mais de 20 quilómetros a sul de Kiev.Já o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, revelou que sete doseram destinados à capital e que um edifício administrativo tinha ficado parcialmente destruído.O documento acrescenta que as forças de Moscovo bombardearam 20 povoações em redor de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde estão a decorrer os combates mais intensos. Foram também bombardeadas 25 localidades nas regiões de Kherson e Zaporizhia.O presidente ucraniano,Desde o início da invasão russa da Ucrânia, já morreram dezenas de milhares de pessoas e milhões foram obrigados a deixar as suas casas. Várias cidades ucranianas estão em ruínas e a economia global foi abalada, fazendo aumentar os preços da energia e dos alimentos.Os combates mais intensos ocorreram nas províncias orientais de Donetsk e Lugansk, que, em conjunto, constituem a região industrial de Donbass. A Rússia alegou, em setembro, que já as duas províncias já tinham sido anexadas, juntamente com o sul de Kherson e Zaporizhia. No entanto, não controla nenhuma.

Kiev atribui a Moscovo míssil intercetado na Bielorrússia

O Ministério ucraniano da Defesa admitiu na quinta-feira que o alegado míssil intercetado pela Bielorrússia, que Minsk diz ser de Kiev, possa ter sido lançado pela Rússia, numa tentativa de “provocação deliberada”.O Governo ucraniano alertou que as tentativas "desesperadas e persistentes", por parte da Rússia, para mergulhar a Bielorrússia na guerra podem ter levado Moscovo a lançar um ataque decontra o principal aliado."A Ucrânia está pronta para convidar especialistas autorizados, entre os Estados que não estão associados em apoio do Estado terrorista russo de forma alguma, para participar numa investigação", garantiu o Ministério ucraniano da Defesa.

"O mundo não pode ficar à margem destes crimes. A chamada neutralidade, cautela e moderação são suporte para um Estado terrorista (...) A Ucrânia continua a resistir à barbárie e à agressão russas", sublinhou ainda Kiev.

Minsk chamou embaixador ucraniano

A Bielorrússia convocou na quinta-feira o embaixador ucraniano em Minsk para "protestar contra o disparo de um míssil S-300 desde a Ucrânia”, que o Ministério bielorrusso da Defesa disse ter sido abatido no sudoeste do país.Segundo o Ministério da Defesa da Bielorrússia, o míssil foi abatido na manhã de quinta-feira pelos sistemas de defesa aérea perto da aldeia de Gorbakha, na região de Brest (sudoeste), na fronteira com a Ucrânia.“Durante as verificações, foi estabelecido preliminarmente que os destroços pertenciam a um míssil antiaéreo S-300 lançado a partir de território ucraniano”, disse o comunicado.

O chefe de Estado bielorrusso, Alexander Lukashenko, é um importante aliado do presidente russo, Vladimir Putin, na ofensiva militar lançada na Ucrânia, apesar de a Bielorrússia afirmar que não quer envolver-se diretamente. Forças russas e bielorrussas realizaram exercícios conjuntos, no entanto.